Tchad : le CONOR encourage l'adoption de nouveaux textes pour sortir de la normalisation

Lors de cette AG, les textes de base de la FTFA, révisés par la Commission, feront l'objet d'un amendement et seront soumis à l'adoption des délégués. Pour produire ces textes, le CONOR et la Commission ont consulté divers acteurs du football, des personnalités politiques et des experts pour comprendre les problèmes du football tchadien et les changements nécessaires dans la gouvernance de l'instance faîtière du football au Tchad.



Six textes ont été élaborés, notamment les statuts, le règlement d'application, le code électoral, le règlement de l'Assemblée générale, les règlements généraux, et les statuts des ligues provinciales de football. Une convention entre le Ministère des Sports et la FTFA a également été préparée pour définir clairement leurs rôles et implications dans la gouvernance du football tchadien. La présidente du CONOR a souligné que des ajustements ont été faits pour aligner les textes nationaux avec ceux de la FIFA et de la CAF.



Elle a noté que le mode de scrutin de liste a été privilégié pour favoriser la stabilité et la cohésion au sein de l'équipe dirigeante. L'objectif de ces textes est d'améliorer la gouvernance du football tchadien et de sortir le football de sa léthargie, à condition que les acteurs aient une vision collective au lieu de chercher des gains individuels.



La présidente du CONOR a souligné que le Tchad doit éviter de rester sous normalisation en adoptant ces textes et en lançant le processus électoral pour élire un nouvel exécutif à la tête de la FTFA. Elle a averti que si les textes ne sont pas adoptés le 25 octobre, le Tchad restera sous normalisation, ce qui n'aidera pas le football tchadien.