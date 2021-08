Tchad : le COPDIT se dote d'un plan d'action pour la réussite de la transition

Le Conseil des Organisations pour la Paix et le Dialogue Inclusif au Tchad (COPDIT), a organisé ce 12 août 2021 au Ledger Plaza, un atelier de présentation et de validation de son plan d'action citoyen pour la transition, et a annoncé le lancement officiel de son site web. Le COPDIT est un regroupement des plateformes, faîtières et organisations de la société civile qui se veut strictement indépendant et apolitique.



Outre la tenue de cet atelier de validation du plan d'action citoyen pour la transition du COPDIT et du lancement officiel de site web de COPDIT, l’on a assisté à la signature d'un protocole d'accord de partenariat. Dans son allocution de circonstance, le président du COPDIT, Mahamat Digadimbaye, a souligné que « le COPDIT a pour objectif principal d'œuvrer pour une transition calme, consensuelle, participative et apaisée devant conduire à un dialogue national inclusif pour aboutir à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques dans notre pays. Il œuvrera également pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales dans cette phase de la transition. La recherche et la consolidation, de l'égalité et de la justice sociale sont nos préoccupations ».



« Le plan d'action que nous validons aujourd'hui est pour nous un bréviaire, en tant que force sociale pour une transition réussie, dans l'intérêt de notre beau pays et de nos populations », ajoute Mahamat Digadimbaye. Dans cette optique, le président du COPDIT, lance un appel aux partenaires, au gouvernement de transition et aux bonnes volontés, afin d'apporter leur appui technique et financier dans la mise en œuvre de leur plan d'action citoyen. Il remercie solennellement le président du conseil d'administration de AICA Universelle (association internationale des Canadiens d'Afrique), Agbemelo Semeho Éric, pour son implication personnelle en tant que partenaire stratégique du COPDIT.



Le Consul du Canada au Tchad, Mabrouk Kalifa Faradj, souligne que le rôle de la société civile est très important dans cette phase de transition, et l'AICA universelle constitue toujours d'apporter son engagement à sa détermination pour accompagner cette plateforme de la société civile du COPDIT, afin que cette transition soit appréciée. Après la signature de protocole d'accord avec le partenaire, un chèque de 296 200 dollars US a été accordé au COPDIT par la direction générale de la société ACM gestion et service. Cet appui technique et stratégique au COPDIT aura une durée de deux ans, renouvelable, en vue de la réalisation des travaux d'accompagnement de la promotion de la paix et du dialogue inclusif au Tchad.