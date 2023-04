Tchad : le COPIDEV échange avec des jeunes entrepreneurs de Sarh

Le Consortium pour la Promotion des Initiatives et du Développement (COPIDEV), organise ce 19 avril 2023, une journée de partage d’expériences et de bonnes pratiques, à l’intention de quelques jeunes entrepreneurs de la ville de Sarh.



Le bien-fondé est d’inspirer ces différents jeunes entrepreneurs sur la bonne gestion des affaires, le montage des business-plans, et aussi, savoir choisir activités génératrices de revenus rentables.



Le coordonnateur du COPIDEV, Ganda Boni Djabou a précisé que cette journée va permettre à ces jeunes entrepreneurs de promouvoir des initiatives individuelles et collectives, pour un développement durable.



Quelques jeunes entrepreneurs ont raconté leurs histoires, caractérisées surtout par des actions résilientes, et des bonnes pratiques dans le but d’inspirer autres jeunes entrepreneurs.



Il faut rappeler que quelques jeunes entrepreneurs ont bénéficié des kits de communications, à savoir des tablettes, des routeurs, clés USB et blocs-notes.