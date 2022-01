Tchad : le COPOSOC recueille les doléances en vue du dialogue national

La délégation du collectif des plateformes des organisations de la société civile (COPOSOC), conduite par son coordonnateur, Ahmat Haroun Larry, a rencontré les autorités de la commune du 3ème arrondissement de Ndjamena ce 27 janvier 2022.



Cet échange porte sur l'implication de tous les acteurs : politiques, religieux, chefs de carrés et délégués de quartiers, au dialogue national inclusif. Le collectif se fixe un objectif axé principalement sur le dialogue national inclusif. C'est pourquoi, au cours de ces échanges, le coordonnateur de CPOSOC, Ahmat Haroun Larry, invite dans chaque arrondissement, les chefs de carré, les délégués des quartiers, à apporter les doléances de la population à l’endroit du gouvernement de transition, pour participer au forum national.



Le maire du 3ème arrondissement, Idriss Micho se félicite pour le choix porté sur sa modeste personne par le COPOSOC, comme le point focal de sa commune pour rapporter les doléances, pendant le dialogue national inclusif. À cet effet, il recommande aux chefs religieux (musulmans et chrétiens), de prier pour la paix au Tchad et la réconciliation de tous les Tchadiens, de l'extérieur pour reconstruction le Tchad.



À l'issue de cette rencontre, le COPOSOC installe le maire du 3ème arrondissement comme point focal de la commune, pour rapporter les doléances de sa circonscription auprès du dialogue national inclusif. Il faut noter que le COPOSOC continue sa campagne de sensibilisation dans les dix arrondissements de la capitale, avant d'aller sensibiliser dans les 23 provinces du Tchad.