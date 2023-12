Tchad : le COSCAD met en lumière le rôle crucial de la société civile dans les élections

Le Collectif des Associations pour la Citoyenneté et la Sauvegarde des Acquis Démocratiques (COSCAD), dirigé par sa coordinatrice adjointe, Amalkher Djibrine Souleymane, a tenu une communication ce jeudi 14 décembre, sur le rôle et la responsabilité de la société civile, pendant et après la campagne électorale.



En effet, la société civile doit se consacrer aux fonctions de contrôle et de participation. Pour Amalkher Djibrine Souleymane, la société civile doit demeurer indépendante, impartiale et transparente dans son travail, en évitant toute partialité politique, et en agissant dans l'intérêt général de la population.



La coordinatrice a constaté ces derniers jours de graves prises de position, de la part d'organisations de la société civile, vis-à-vis des futures élections, ce qui montre qu'elles sortent de leur champ d'action, et démontre l'immaturité de leurs représentants.



Elle a rappelé que les partis politiques ont leurs partis pris, mais que la société civile doit rester un arbitre incontournable chargé d'observer, de noter, de dénoncer et de signaler tout manquement dans l'organisation des élections.



En cas de fraude ou d'irrégularités, c'est à elle de les dénoncer pour garantir un processus électoral intègre et transparent.



Le COSCAD a également attiré l'attention sur le comportement de certains politiciens tchadiens qui ne sont motivés, que par leur intérêt personnel et qui utilisent certaines organisations de la société civile, sans objectifs ni visions claires, produisant ainsi un spectacle politique inutile qui ne profite en rien aux citoyens.



En conclusion, le COSCAD estime que le problème du Tchad ne réside, ni dans la forme ni dans le choix, mais plutôt dans l'engagement des personnes à investir de manière transparente et responsable, pour faire progresser le pays vers la bonne gouvernance et l'État de droit.