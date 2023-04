Tchad : le COST apporte des éclaircissements sur la question des dettes des Fédérations nationales

Le communiqué répondait aux déclarations du président de la Fédération tchadienne de Karaté à propos de cette affaire.



Le COST a expliqué que le secrétaire général de la présidence avait demandé au ministre des Finances de verser 406.925.080 FCFA, au lieu des 426.000.000 FCFA initialement prévus, et que ces fonds avaient été transférés sur le compte de l'ONAJES à la BCC le 5 janvier 2023. Malgré cela, l'Ordre de Transfert n'a toujours pas été exécuté dans le compte du COST à la SGT, malgré les preuves de paiement fournies par le trésor public et l'ONAJES.



Le COST a appelé au calme et a assuré qu'il était engagé dans des discussions avec la direction générale de la BCC pour résoudre définitivement cette question des dettes. Bani Gata Ngoulou a déclaré que le COST était concerné par cette dette, tout comme les Fédérations Nationales, et qu'il avait la responsabilité morale et institutionnelle de régler ce problème.