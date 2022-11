Tchad : le COST demande aux autorités d’accorder une réelle importance au sport

Une rencontre d'échange, entre le président du Comité olympique et sportif tchadien (COST) et le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, a eu lieu le 9 novembre 2022. Lors des échanges, le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a exposé des problèmes que rencontre le COST.



Il a souligné les défis à relever pour porter haut le sport tchadien, dans toute sa diversité. Pour le président du COST, Idriss Dokony Adiker, « les autorités tchadiennes n'accordent pas assez d'importance au sport, et c'est un danger pour un pays qui se dit développé ».



Il a ajouté qu'il n’y a pas de suivi, ni d'encouragement du côté des autorités. Et de rappeler qu’il faut qu'il y ait un changement pour atteindre les nombreux objectifs sportifs. « Nous allons ensemble relever de nombreux défis qui nous attendent », a promis le ministre des Sports et des Loisirs, Patalet Geo.



Après avoir longuement écouté le président du COST, le ministre Patalet Géo a confirmé que la politique nationale de développement du sport est en manque au Tchad, et que les autorités tchadiennes ignorent le sport, pourtant c'est un secteur très important pour un pays comme le Tchad.



Il a fini par donner la parole au président du COST, avec son équipe, qu'il assumera ses responsabilités en accompagnant le COST dans ses activités, surtout la préparation des compétitions à venir, et en se penchant sur la situation du football.