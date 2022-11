Tchad : le COST lance la semaine d'excellence sportive

Le vice-président du COST, par ailleurs président du comité d'organisation de la semaine de l'excellence sportive, souligne que l'année 2022 a vu la participation des Fédérations nationales sportives aux compétitions nationales et internationales avec des résultats plus ou moins satisfaisants mais surtout très encourageants du fait que beaucoup d'athlètes ont amélioré leurs performances.



C'est dans ce contexte que le COST qui, dans sa mission associative, ne peut rester en marge des efforts déployés par les plus hautes autorités du pays pour soutenir la promotion et le développement du sport.



Le COST accompagne le gouvernement en organisant cette semaine d'excellence sportive pour clôturer l'année du sport au Tchad. 15 fédérations nationales sportives présenteront des activités dans différents sites retenus à travers la capitale : Taekwondo, Judo, Karaté, Lutte, Tir à l'arc, Athlétisme, Basketball, Volleyball, Handball, Tennis long, Boxe, Cyclisme, Natation, Baseball et Triathlon.



Les meilleurs athlètes et fédérations qui se démarqueront par leur travail, seront primés au cours d'une soirée d'excellence sportive le 17 décembre 2022. Le sport est élément catalyseur pour une paix durable et une cohésion sociale.