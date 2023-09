Tchad : le CPA du Salamat effectue une mission de suivi du projet RePER à Aboudeïa

Cette mission du gouverneur s'inscrit dans le cadre des activités du Comité provincial d'action (CPA). L'objectif est de faire le suivi semestriel des réalisations du projet Renforcement de la productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience (RePER). Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam y est venu en tant que président de ce comité.



Le RePER est issu d'une coopération entre le gouvernement et le Fonds international de développement agricole (Fida). Il appuie le Plan national de développement du Gouvernement tchadien pour la modernisation du secteur agricole, la diversification de l’économie du pays et l’amélioration de la qualité de vie.



Lors de son mot introductif Fidèle Laoumaye, représentant le Chef d'antenne RePER, a souhaité la bienvenue à la délégation avant de citer les réalisations faites par ce projet dans le département d'Aboudeïa qui constitue sa zone d'intervention.



Prenant la parole, le gouverneur du Salamat, a remercié le projet et apprécié à sa juste valeur l'action faite en faveur de la population. Il a demandé aux bénéficiaires, principalement constitués des groupements féminins, de pérenniser les acquis. Plusieurs magasins sont réalisés pour les groupements mixtes. Il les exhorte d'en faire bon usage pour enclencher le développement.



Parmi ses objectifs, RePER vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux.