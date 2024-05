Tchad : le CPISE dénonce les violations des textes sur la législation du travail

C'était lors d'une réunion interministérielle conjointe, tenue ce vendredi 31 mai 2024, par les membres de ce comité : il s'agit du ministère du Pétrole des Mines et de la Géologie, et le ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale.



A cette occasion, le comité permanent interministériel de suivi-évaluation des conditions de travail des employés nationaux dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants (CPISE), est monté au créneau contre les abus répétitifs réservés aux travailleurs nationaux. Les assises ont connu la présence des dirigeants des sociétés pétrolières.



La directrice générale adjointe de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), Djalila Abdoulrahim a plaidé pour que les compétences qui reflètent le domaine tchadien, soient portées par les entreprises locales.



La présidente du comité permanent de suivi-évaluation du travail des employés nationaux dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants, Salma Ibni Oumar, s'est appesantie sur la maltraitance que les sociétés pétrolières étrangères font subir aux travailleurs nationaux.



À titre d'exemple, l’on peut citer des contrats de courte durée, et reconduits intempestivement, mais aussi la prise en charge médicale. Salma Ibni Oumar a martelé qu'il est impossible qu'on fasse appel à des sociétés sous-traitantes qui se comportent comme des sociétés de placement.



La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Alixe Neambaye, a quant à elle, déclaré qu'il sera formellement interdit aux sociétés pétrolières et à leurs sous-traitants, d'attribuer des contrats aux sociétés de placement, à compter de la notification officielle qui fera suite à cette réunion. Cette décision, dit-elle, s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement, d'appliquer sans aucune complaisance, la loi de la République et dans sa rigueur.



Placé sous la supervision conjointe de Mme la ministre du Pétrole et du ministre de la Fonction publique, ce comité a pour mission de suivre et d'évaluer les conditions de travail des employés tchadiens, dans les sociétés pétrolières.