Tchad : le CRADEL mobilise les leaders d'opinion pour une meilleure participation au dialogue

Une vingtaine d'invités ont pris part à ce rendez-vous. Le coordinateur du CRADEL, Abdelhamid hassaballah Djelio, a précisé que son organisation entend outiller les leaders d'opinion pour une participation qualitative au dialogue national inclusif qui se pointe à l´horizon et qui débouchera sur des nouvelles institutions, des élections libres et démocratiques au Tchad.



Ouvrant les travaux, la secrétaire général du département de Ouara, Méram Diker Bauer, a tenu à préciser que même si l'organisation de la consultation nationale prochaine relève de la compétence du gouvernement, l'implication de la force vive s'avère nécessaire pour sa réussite.



Méram Diker Bauer a remercié le CRADEL pour son soutien à la transition politique et institutionnelle en cours.