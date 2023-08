Tchad : le CRADEL sensible la population d'Abougoudam sur l'importance du référendum constitutionnel

Dans le cadre de la participation citoyenne au référendum constitutionnel, le Centre de recherche d'appui au développement local (CRADEL), poursuit sa série de campagne de sensibilisation dans le Ouaddaï profond.



L'équipe de la mission est conduite par le coordonnateur, Abdelhamid Hassaballah Djelo, et d'autres membres actifs de ladite organisation.



La réussite de la transition est l'affaire de tous. C'est dans ce cadre que le CRADEL a rencontré les femmes leaders du département d'Abougoudam, le 23 août 2023.



C'était en présence de la secrétaire générale de la mairie de la localité, Mme Zara Abdallah qui a pris la parole pour féliciter les femmes pour leur dévouement leur détermination.



C'est pourquoi, elle les a invitées à être attentif aux messages qui seront présentés sur le référendum par le conférencier. Pour le chargé des programmes du CRADEL, Mbaiaoussem Ferdinand, la femme est le centre de gravité de la société, alors chacune d'elle doit sensibiliser autour d'elle, dans son lieu d'activité pour la réussite de la révision du fichier électoral.



Il continue en demandant aux femmes de se mettre debout, et d'arracher leur place dans la société par la voie des urnes. Cela dit, qu'elles se préparent dès maintenant, pour aller voter à l'occasion du le référendum annoncé, et élire les leaders de leur choix.