Tchad : le CRASH forme les médias et organisations des jeunes sur les défis de la transition

Le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines(CRASH), en partenariat avec l'United States Institute of Peace (USIP), organise ce 21 décembre 2023 à Sarh, un atelier d'identification des défis prioritaires et des obstacles dans la transition politique au Tchad, avec les médias et associations de la société civile juvénile.



L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des médias et la société civile juvénile dans la transition en cours.



Le directeur scientifique par intérim du CRASH, Dr Yamingué Bétinbaye a précisé que cet atelier vise aussi à fournir une assistance opportune et politiquement pertinente aux médias, et aux jeunes, pour ancrer une transition politique répondant aux priorités citoyens.



Dr Yamingué Bétinbaye a exhorté les participants à pouvoir identifier des défis prioritaires et les obstacles dans la transition, réaliser des activités pour faire progresser une transition pacifique et démocratique, ceci avec des méthodologies de travail de recherche d'actions.



Pour finir, il a précisé que les médias et la société civile juvénile sont des acteurs clés qui ont le pouvoir de sensibiliser, d'informer, et d'éduquer les populations tchadiennes sur les différents processus électoraux en cours dans un pays comme le Tchad, qui est en pleine transition.