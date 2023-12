TCHAD

Tchad : le CRDRCPPO appelle la population à retirer sa carte d’électeurs

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 15 Décembre 2023

Le président régional du Comité de Réflexion pour le Développement, la Réconciliation et la Cohabitation Pacifique (CRDRCPPO) dans la province du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar a appelé jeudi dernier, lors d’un point de presse, la population en général et celle de la province du Ouaddaï en particulier, de sortir massivement retirer leurs cartes d’électeurs et d’aller voter le 17 décembre 2023.