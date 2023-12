Tchad : le CRODI salue le déroulement des élections référendaires

Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le strict respect du vote et renforcer les capacités des agents en vue des prochaines échéances électorales.

Plaider en faveur du financement des organisations de la société civile nationale qui œuvrent de manière objective dans l'observation des élections au Tchad.

Programmer la formation des agents deux semaines avant le scrutin.

Veiller à ce que le matériel nécessaire soit disponible à temps dans tous les bureaux de vote.

Respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Recruter des agents conscients, responsables et compétents pour garantir le succès des futures élections.

Lors de cette conférence de presse, le CRODI s'est exprimé favorablement sur la campagne référendaire et le déroulement du scrutin du 17 décembre dernier. Il a salué l'esprit patriotique et citoyen qui a contribué à la réussite de ces élections. Le CRODI a également félicité tous les acteurs impliqués pour leur maturité et leur civisme tout au long de la campagne et du vote.Le CODRI a noté que la campagne et le vote se sont déroulés dans le calme et la sérénité, sans violence. Il encourage les citoyens tchadiens à privilégier le dialogue et le respect des droits de l'homme pour renforcer la paix dans le pays.Le président du CRODI, Mahamat Gana Dabre, a profité de l'occasion pour adresser des recommandations à la CONOREC, notamment :