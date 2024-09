Tchad : le CRP appelle à une réforme des institutions politiques et à la protection des droits des partis politiques

Le CRP a tenu un point de presse le 3 septembre 2024, en présence des chefs de partis politiques, pour discuter de la situation politique actuelle au Tchad. Salibou Garboa, membre du CRP et président du parti AND, a dénoncé le quadrillage du siège du CNCP par les forces de sécurité le 30 août, jour prévu pour une Assemblée générale des partis politiques qui a été reportée.



Il a rappelé que les partis politiques bénéficient d'un statut de protection juridique reconnu par la Constitution tchadienne, et a condamné l'intervention des forces de sécurité comme une atteinte à cette protection.



Le CRP considère que le chronogramme de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) est inadapté à la réalité tchadienne et que les lois organiques promulguées le 16 août ne respectent pas les critères démocratiques.



Le CRP appelle au retrait des lois promulguées et à la restructuration du CNCP pour remettre les institutions de l'État sur de bons rails, affirmant que le CNCP n'a plus le mandat de prendre des décisions.



Le CRP a informé que l'Assemblée générale extraordinaire des partis politiques est prévue pour le 12 septembre 2024 au siège du CNCP, avec des correspondances déjà déposées auprès des autorités compétentes.