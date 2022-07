Tchad : le CSAI appelle à prier, jeûner et faire l’aumône pour la pluie

Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), cheikh Dr Mahamat Khattir Issa, a fait une déclaration ce 18 juillet. Il demande à la population de prier Dieu, lire le saint coran et de jeûner du mardi 19 au jeudi 21 juillet, pour que la pluie tombe abondamment au Tchad.



Le président du CSAI recommande à la population de faire l'aumône et d'invoquer Allah à travers des prières le vendredi dans les mosquées, pour que la pluie arrose le Tchad dans son ensemble. Les citoyens doivent prier en faveur de la paix au Tchad.



Par ailleurs, cheikh Mahamat Khattir demande aux leaders religieux et présidents des différentes mosquées de sensibiliser la population à cet effet.