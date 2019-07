Tchad : le CSAI appelle à une grande prière dans tout le pays samedi

Le président du Conseil supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa a fait mardi, un point de presse relatif à la journée de prière et d’invocation de la bénédiction de Dieu qui aura lieu ce samedi 6 juillet 2019.



"Nous constatons ces derniers temps que le pays traverse des crises liées aux conflits agriculteurs et éleveurs, communautaires, aux mouvements terroristes et au manque de pluies abondantes. Tous ces problèmes sont le fait que la communauté a perdu le bon chemin et la bonne foi", a déclaré Cheikh Mahamat Khatir Issa.



D'après lui, "pour éradiquer ces problèmes, la population tchadienne est appelée à retourner vers Allah le Tout Puissant pour demander le pardon à travers la prière dans les différentes mosquées et lieux de cultes, afin de trouver une solution définitive aux actes barbares et à la catastrophe naturelle".



Il a demandé aux fidèles de multiplier les prier, les louanges et la lecture du Coran dans les différentes mosquées, lieux de cultes et écoles coraniques. Il a également appelé à faire des aumônes et des actes de bienfaisance.



Cheikh Mahamat Khatir Issa a invité les fidèles musulmans à sortir massivement pour la prière prévue samedi 6 juillet dans tout le Tchad pour favoriser la paix, la cohabitation pacifique et la stabilité au Tchad.