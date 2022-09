Tchad : le CSAI appelle les citoyens à surpasser leurs divergences pour le dialogue

D'après cheikh Mahamat Khattir Issa, ce dialogue doit permettre aux tchadiens de surpasser leurs divergences. Aux participants à ces assises, il leur demande de faire un débat franc afin que ce dialogue réussisse pour le bénéfice de tous les tchadiens, rapporte le CSAI.



Cheikh Mahamat Khattir Issa estime qu'il revient aux tchadiens de conjuguer leurs efforts pour trouver des solutions aux différents problèmes que traverse le Tchad.



e dialogue national "doit profiter à tous sans distinction des races, d'ethnies et des religions", dit-il.



Le président du CSAI exhorte les participants au dialogue national à privilégier l'intérêt du peuple et non l'intérêt individuel pour la construction d'un Tchad où il fait bon vivre.