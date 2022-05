Tchad : le CSAI appelle les gouvernants à s'assumer pour améliorer les conditions de vie

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Mahamat Khatir Issa, a présenté ses voeux au président du Conseil militaire de transition (CMT) ce 2 mai à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.



Dans son discours, il a appelé les gouvernants à s'assumer pour le redressement économique et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cheikh Mahamat Khatir Issa exhorte le gouvernement à augmenter les recettes, équilibrer les dépenses et combattre le fléau de la corruption dans toutes ses formes.



"Il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent déstabiliser et détruire notre pays", a dit le président du CSAI. Pour lui, tous les citoyens sont responsables de l'avenir du Tchad malgré leurs divergences politiques.