Tchad : le CSAI "appelle les terroristes à rentrer pour contribuer au développement"

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatir Issa a fait ce samedi 16 février une déclaration dans laquelle il "appelle les terroristes mal intentionnés à regagner le pays pour contribuer à son développement."



"Notre pays le Tchad a connu la guerre par le passé. Il y a de cela une décennie, le Tchad a amorcé son développement socio-économique par des infrastructures et des installations industrielles qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. C'est pour ça qu'il y a lieu de remercier Allah pour cette clémence et cette paix chèrement acquise", a-t-il déclaré.



"Nous ne voulons pas revivre ce qu'on vécu avant. Il y a de cela quelques jours, un groupe de terroristes a tenté de déstabiliser notre pays, ce que l'éthique et la religion ne permettent pas. Je rappelle à ce groupe terroriste mal intentionné de cesser avec ses actes barbares et de regagner le pays pour contribuer à son développement", selon Cheikh Mahamat Khatir Issa.



Le président du CSAI "invite peuple tchadien à soutenir le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission."