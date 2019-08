Tchad : le CSAI et le CEDPE condamnent les violences

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa a reçu samedi en audience le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, Dr. Ahmat Yacoub Dabio.



L'entretien qui a duré une heure et demi a été l'occasion pour les deux hommes d'échanger sur l'extrémisme, l'éducation et le rôle du Conseil supérieur des affaires islamiques dans la prévention de l'extrémisme violent.



Le président du CSAI et le Président du CEDPE ont regretté et condamné les conflits meurtriers opposant éleveurs et agriculteurs. Ils se sont engagés à œuvrer pour renforcer la cohabitation pacifique entre les différentes couches communautés.



Ahmat Yacoub a tenu à expliquer au président du CSAI l'objectif des deux événements que le CEDPE organisera avant la fin de l'année. Il s'agit de la Journée des lycéens qui aura lieu à N'Djamena en octobre et le Forum sur la paix qui aura lieu à Abéché les 21 et 22 novembre.



A la fin de l'entretien, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa a rassuré son interlocuteur que le CSAI apportera tout son soutien au CEDPE.



Les deux parties ont envisagé de signer dans les prochains jours une convention de partenariat. L'entretien a eu lieu en présence du directeur général de la Radio du saint Coran et collaborateur du Président du CSAI, Abbas Abakar.



Dans sa campagne d'information et de sensibilisation, le CEDPE poursuit ses rencontres avec les institutions censées jouer un rôle dans la prévention de l’extrémisme parmi lesquelles les institutions religieuses comme le CSAI, la Conférence Episcopale du Tchad et l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad.