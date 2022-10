Tchad : le CSAI fustige les ambitions politiciennes à l'origine des violences du 20 octobre

Au cours de la rencontre, le premier vice-président du CSAI et secrétaire général, cheikh Abdel-Dayem Abdallah Ousman, a fait une déclaration concernant les événements du 20 octobre survenus dans la capitale et en province.



Cheikh Abdel-Dayem Abdallah Ousman exhorte les citoyens à la vigilance, les appellant à éviter toute tention face à des individus qui ne visent que leurs propres intérêts.



Pour lui, les évènements sont liés à des ambitions politiques et n'ont aucun rapport avec des aspects religieux ou tribaux.