Tchad : le CSAI honore les 40 Imams et prédicateurs tchadiens formés au Maroc

Le Conseil supérieur des affaires islamiques a organisé mardi, à la grande mosquée de N'Djamena, une cérémonie pour honorer la 5ème promotion d'Imams, prédicateurs et prédicatrices, formés au Maroc. Il s'agit de 40 Imams et prédicateurs tchadiens qui ont bénéficié d’une formation à l'Institut Mohammed VI.



Cette cérémonie a vu la participation de l’ambassadeur du Maroc au Tchad Abdellatif Erroja, le président de la fondation Mohammed VI des oulemas africains, le président du CSAI et les membres des bureaux de ces deux institutions, ainsi que plusieurs Imams et prédicateurs tchadiens.