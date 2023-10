Tchad : le CSCCP appelle à une véritable justice et au vivre-ensemble dans le Guera et le Batha

Lors d'un point de presse tenu ce mercredi 4 octobre 2023, au Centre Al-Mouna, le Comité de Sensibilisation et de Coopération pour la Cohabitation Pacifique (CSCCP) a émis une déclaration concernant les conflits des deux dernières années, ainsi que la récurrence continue des conflits tribaux ou intercommunautaires dans le nord et le sud du pays, parfois pour des raisons inconnues, laissant des cicatrices dans la mémoire des Tchadiens.



Dans sa déclaration, le Secrétaire Général Adjoint du CSCCP, Abdelkader Al Djelani Bahar, a souligné que "la paix est un pilier essentiel de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble entre les citoyens du pays." Il a exprimé son regret concernant les récents conflits dans le Batha et le Guera, tout en appelant les autorités compétentes à y mettre fin. Le CSCCP, en coordination avec les chefferies traditionnelles et les chefs de tribus, soutient la récente mesure prise par le Président de la République, par l'entremise du conseiller spécial Mahamat Saleh Abdal Djalil.



Par la même occasion, le CSCCP a appelé les parties en conflit à revenir à la raison et à s'unir contre les idées destructrices venues de l'extérieur du pays. Ces idées ne respectent pas la culture dans laquelle les ancêtres ont vécu en solidarité et en amour pendant des siècles. Le CSCCP a également exhorté le gouvernement à assumer toutes ses responsabilités en matière de sécurisation des couloirs de transhumance, à revoir le code pastoral ainsi que les textes et lois qui régissent la transhumance. Il demande également l'arrestation des auteurs de ces conflits qui prêchent la division sur les réseaux sociaux et la libération immédiate des innocents détenus lors des conflits à la Maison d'Arrêt de Korotoro, tout en insistant sur l'inclusion de toutes les parties pour éviter la marginalisation.



En outre, le CSCCP a condamné les actions illégales et inhumaines menées par les membres des forces de sécurité dans les zones de conflit, notamment les tortures et les arrestations arbitraires de citoyens innocents, ainsi que les traitements dépassant le cadre de la loi (comme le montrent des vidéos circulant sur les réseaux sociaux). Le CSCCP a demandé au chef d'état-major général des armées de mener une enquête afin que les responsables soient traduits en justice militaire.