Tchad : le CSJEFOD donne un bilan détaillé de ses observations électorales et fait des recommandations

Le coordinateur du Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le Développement (CSJEFOD), Dr N'garti Ngarhingar Désiré, a présenté ce 7 mai 2024 au Musée National, un bilan de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, incluant l'observation du scrutin, le dépouillement, et des recommandations, pour une meilleure organisation des futures élections législatives.



Trois cents observateurs nationaux ont été déployés dans 12 provinces du pays. Selon N'garti Ngarhingar Désiré, « la mission d'observation a constaté un réel engouement de la population dans 80 % des bureaux de vote visités ».



Les agents de l'ONG ont observé le vote des nomades et des militaires le 5 mai 2024, un processus qui a connu un fort engouement, grâce à une organisation réussie. L'ONG CSJEFOD a pu observer 15 036 bureaux de vote sur le terrain, dont 9 948 en milieu urbain (58,36 %) et 5 088 en milieu rural (33,83 %).



La plupart des équipes déployées ont remarqué que l'heure d'ouverture (6 h) n'a pas été respectée, conformément à l'article 48 du code électoral. Cependant, la présence du matériel dans les bureaux de vote a été constatée.



L'insuffisance de bulletins de vote dans certains bureaux et quelques cas de violences ont également été relevés. Dans son bilan, le coordinateur mentionne également la présence d'observateurs internationaux : « Nous avons constaté la présence d'observateurs de la CEMAC, de la CEN-SAD, de la CELIAF, de CASCIDHO, de CONANCE, et de l'UCCT, ainsi que des délégués des partis politiques.



Les électeurs ont accompli leur devoir civique dans une ambiance calme et sereine. Le déploiement massif des forces de sécurité dans les grandes villes du pays a toutefois semé la panique au sein de la population. »



Fermeture et dépouillement

Plusieurs bureaux de vote n'ont pas fermé à l'heure prévue, en raison du retard observé le matin. Les électeurs encore en file d'attente, au moment de la fermeture, ont été autorisés à voter.



Le dépouillement dans les bureaux s'est déroulé conformément aux procédures prévues. L'ONG CSJEFOD félicite le peuple tchadien pour sa participation sereine à l'élection présidentielle du 6 mai 2024, marquant un retour à l'ordre constitutionnel.



Elle recommande au gouvernement de renouer le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile, pour apaiser les tensions, renforcer les moyens humains et matériels de l'ANGE, pour améliorer l'organisation des scrutins à venir, et de maintenir sa neutralité dans le traitement des résultats.



À l'ANGE

- Continuer de faire preuve de neutralité, d'impartialité et de professionnalisme tout au long du processus électoral ;

- Communiquer à temps la liste des organisations accréditées pour les activités électorales, afin de faciliter leurs démarches administratives ;

- Intensifier les actions d'éducation civique et électorale, pour renforcer la culture et la participation citoyenne.