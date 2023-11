Tchad : le CTCV suggère des mesures de contrôle face à la hausse des prix du carburant à Moundou

Selon Versinis, bien que la participation n'ait pas été totale, de nombreux citoyens conscients ont soutenu l'initiative. Il a exprimé sa déception face à l'intervention des autorités pour empêcher cette journée de protestation pacifique et a averti que si la situation ne s'améliorait pas, d'autres actions seraient entreprises.



Versinis a salué ceux qui ont observé cette journée à Moundou, les appelant à rester conscients et à lutter pour une vie décente. Il a suggéré des solutions pour contrôler les prix et interdire les ventes illicites.



Concernant les contacts avec les autorités avant la journée de protestation, Versinis a mentionné qu'ils s'étaient rapprochés du délégué de la police.



Versinis a souligné l'incohérence entre les prix élevés du carburant et le statut de Moundou en tant que ville économique, soulignant la nécessité d'une surveillance accrue et d'une gestion transparente des prix du carburant.