Tchad : le CTVC donne 72 heures au gouvernement pour répondre à ses exigences

Le Collectif de lutte contre la vie chère au Tchad (CTVC) a animé un point de presse pour protester contre la vie chère galopante et exaspérée, presque 11 mois depuis la prise du pouvoir par le Comité Militaire de Transition, ce mardi 19 avril 2022, dans l'enceinte de radio Fm liberté.



Dingamnayel Versinis, président du CTVC, a souligné que depuis la prise du pouvoir de la junte militaire, dirigé par Mahamat Idriss Deby, le pire est atteint, les Tchadiens dans l'ensemble n'arrivent pas à manger un repas par jour, faute de bonne gouvernance sociale.



Le président s’interroge du fait que nous vivons dans un pays à vocation agro-sylvio-pastoral, mais la population peine à trouver une pitance, car les produits alimentaires de première nécessité ont vu le prix tripler voire quadrupler par les commerçants malhonnêtes et véreux, en complicité flagrante avec le gouvernement. Il affirme qu'en vérité, « nous sommes en face d'un gouvernement incapable, défaillant, impuissant devant les gangsters commerçants au moment où les stations de pompes ont orchestré une spéculation du carburant sur toute l'étendue du territoire national ».



Cela dit, le président donne 72 heures au gouvernement pour répondre à leurs exigences, sans condition, à contrario, ils vont déclencher une émeute de la faim contre la cherté de la vie et l'injustice sociale le 07 mai 2022. Par la même occasion, Dingamnayel Versinis, demande à tous les usagers de téléphonie mobile, de fermer hermétiquement leurs téléphones, de ne pas effectuer de transfert, le samedi 30 avril, sur toute l'étendue du territoire national, de 05 h à 10 h.