TCHAD

Tchad : le Centre Souboulassalam de Kelo honore les filles ayant achevé la lecture du Coran

Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 12 Novembre 2023

Le centre Souboulassalam, dédié à l'apprentissage du Saint Coran, a célébré ce samedi 11 novembre 2023 l'anniversaire de la naissance du prophète de l’Islam. Cette célébration a été couplée à la remise de parchemins aux filles ayant achevé la lecture du Coran, ainsi qu'à celles qui se sont distinguées dans une compétition de lecture du Coran et de connaissances religieuses. Au total, neuf filles ont finalisé la lecture du Saint Coran et une quarantaine d'autres ont réussi dans la compétition de lecture et de connaissances religieuses.