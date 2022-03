Tchad : le Centre d’Education pour Sourds de Sarh reçoit un don de kits scolaires

Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bézo, a fait un don de kits scolaires ce matin, au Centre d’Education pour Sourds de Sarh. Localisé à Kassaï, dans le troisième arrondissement de la ville de Sarh, ce centre a été créé en 1986 et a formé jusque-là plusieurs déficients auditifs dans la province du Moyen-Chari en particulier, et du Tchad en général.



Selon le directeur du centre, Ndjekounder Djassibaye, c’est la première de l’existence de cette structure que l’on reçoit la visite d’une autorité. Il a salué l’initiative et a remercié le chef traditionnel de Sarh urbain, pour ce geste louable qui vient soulager un tant soit peu, les difficultés du centre.



Remettant le don au directeur du centre, le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo a, pour sa part, félicité et encouragé les enseignants à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour la formation et l’encadrement de cette couche vulnérable.



Toutefois, il lance un appel à l’endroit du gouvernement de transition, aux personnes de bonne volonté et aux ONG, afin d’avoir un œil particulier sur ce centre qui fut l’un des premiers du Tchad. Il faut souligner que le Centre d’Education pour Sourds de Sarh va du CP au CM, en plus d’une classe de sixième, pour un effectif global de 42 élèves et 7 enseignants.