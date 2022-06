Tchad : le Centre d’employabilité francophone forme en techniques de recherche d'emploi

Dans le cadre de son initiative d’autonomisation et d’insertion professionnelle des jeunes, à travers l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le Centre d’Employabilité Francophone (CEF), en collaboration avec le Cabinet Senghor Consulting, a lancé une série de formations sur les techniques de recherche d'emploi, ce 29 juin 2022 au siège de l'AUF.



Le responsable du bureau AUF/Tchad, par ailleurs responsable du CEF de Ndjamena, Marayi Choroma, a relevé que « de nos jours, l’employabilité est reconnue comme un outil efficace pour l’autonomisation de la jeunesse ».



Pour le PDG du Cabinet Senghor Consulting, Ibrahim Moussa Youssouf, les techniques de recherche d’emploi sont des aptitudes, qualités et compétences qu’on ne possède pas nécessairement, à la suite d’une formation scolaire ou universitaire. Ainsi, la contribution de l’AUF et du Cabinet Senghor Consulting s’avère primordiale pour les étudiants de l’université, ajoute-t-il.



C’est à ce titre que l’AUF a dédié sa nouvelle stratégie 2021-2025, à travers son axe 2, à l’employabilité et à l’entreprenariat des jeunes. Cette série de formation s’étale de juin à décembre 2022. Elle va concerner plus de 500 étudiants en fin de cycle des différentes facultés de l’université de Ndjamena et 100 étudiants de l’École nationale supérieure des travaux publics de Ndjamena (ENSTP). Le responsable du CEF de Ndjamena a indiqué aux étudiants que cet espace leurs appartient.



« À vous de fournir des efforts pour en tirer le meilleur profit » déclare-t-il. Pour rappel, le Centre d’Employabilité Francophone est un espace conçu aux normes internationales, en appui aux dispositifs existants, au service de l’insertion professionnelle. Il est ouvert aux étudiants, coaches, animateurs, entrepreneurs, professionnels et autres.



Le CEF a pour but de fournir des services d’accompagnement, de formation, de certification, d’acquisition des compétences transversales, d’insertion professionnelle, de stimulation de l’esprit d’entrepreneuriat, du travail collaboratif et créatif.