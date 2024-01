Tchad : le Centre de formation professionnelle Hysoume et l'UNFPA lancent le programme TONAC

Lors du point de presse, Hamid Youssouf Souleyman a rappelé que le projet TONAC vise à accompagner les initiatives étatiques et paraétatiques dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le projet a également pour objectif de renforcer les capacités des jeunes sur l'ensemble du territoire tchadien dans le domaine de l'informatique.



Les formateurs du programme TONAC parcourront les 22 provinces du Tchad pour former les jeunes. Le projet, d'une durée de 3 ans, a pour ambition de former 3 200 jeunes, dont 1 000 à N'Djamena et 2 200 dans les 22 provinces du pays. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de critères établis lors de la candidature.