Tchad : le Centre de formation professionnelle Le Progrès de Laï ouvre ses portes

L'ancien garage diocésain de réparation automobile et groupe électrogène installé par les prêtres missionnaires canadiens a été transformé en centre de formation professionnelle dénommé Le Progrès, après sa rétrocession à Djimaldongar Théophile, un des anciens élèves de l'ex garage. Cela a été possible grâce à une autorisation de fonctionner provisoire n°0089 signée par le ministère de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers en date du 03 octobre 2022. Le directeur du centre a situé l'objet de son centre avant d'énumérer les filières existantes. Il a précisé que le centre comprend trois départements.



Un témoignage de ALLADJABA LAURENT, alias ÇA TOURNE, un des anciens élèves de l'ex-garage, a suivi. Le maire de la ville de Laï a exhorté les jeunes à s'inscrire dans ce centre pour leur autonomie.



Lançant officiellement les activités du Centre de Formation Professionnelle Le Progrès de Laï, le Gouverneur de la province de la Tandjilé, DOUDLENGAR MIAYO, a salué l'initiative tout en invitant tous les Tchadiens à emboîter les pas de DJIMALDONGAR THÉOPHILE pour absorber les jeunes.



Une visite guidée des locaux du Centre de Formation Professionnelle Le Progrès a mis fin à cette cérémonie. Présent à la cérémonie d'ouverture, l'évêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas NADJI BAB, a reconnu le mérite de l'ex-chef de garage, fondateur du Centre de Formation Professionnelle Le Progrès, DJIMALDONGAR THÉOPHILE. Il a ensuite invité les jeunes à s'approprier ce centre. Pour lui, en plus de son engagement dans la formation des jeunes, DJIMALDONGAR THÉOPHILE a rendu plusieurs services aux prêtres et religieuses en leur apprenant la conduite automobile. Car, dit-il, sans Théophile, il nous serait difficile de travailler dans tout le diocèse.