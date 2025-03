Tchad : le Centre koweïtien à travers Direct Aide vient au secours des démunis de la ville de Sarh

En ce mois béni de Ramadan, marqué par le partage et la solidarité, le Centre koweïtien, à travers son projet Direct Aide, vient en aide aux personnes démunies de la ville de Sarh, en leur offrant des vivres pour la rupture du jeûne.



C’est une initiative saluée par les bénéficiaires, qui voient en elle un véritable soulagement en cette période de privation.



Ces denrées essentielles, composés de sacs de riz, de farine, de haricot, du lait et des bidons d’huiles, permettront aux familles dans le besoin, de mieux traverser ce mois sacré en ayant de quoi préparer leurs repas de rupture du jeûne.



Parmi les bénéficiaires, l’émotion était palpable. Beaucoup expriment leur gratitude envers le Centre koweïtien et ses partenaires, pour ce geste qui, selon eux, arrive au moment idéal.



Le directeur du Centre koweïtien, Safwane Nadari, a souligné que cette action vise à soutenir les personnes nécessiteuses, et à leur offrir un mois de Ramadan plus serein. Cette première vague de distribution n’est que le début. Le Centre koweïtien, à travers son projet Direct Aide, prévoit d’élargir son action à d’autres localités tout au long du mois, afin de toucher encore plus de familles en difficulté.