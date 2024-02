Tchad : le Cepros lance officiellement un projet de promotion d'une meilleure gouvernance politique publique locale

L'objectif global de ce projet de développement est de promouvoir une meilleure gouvernance dans la mise en place des politiques publiques au Tchad. Plus spécifiquement, il vise à renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et de la société civile impliqués dans le processus d'élaboration des politiques publiques. De plus, ce projet cherche à encourager un débat d'idées sur une meilleure participation citoyenne aux politiques publiques. Une attention particulière est accordée au leadership féminin via des actions de sensibilisation.



Les cibles visées par ce projet comprennent les agents administratifs publics, les acteurs de la société civile, les leaders féminins, les acteurs humanitaires ainsi que les communautés d'accueil, réfugiés et retournés. Ce projet sera principalement mis en œuvre dans les grandes villes telles que N'Djamena et Abéché.



Le lancement de ce projet se fait en présence des acteurs sur le terrain afin d'établir un état des lieux et proposer des outils concrets pour une meilleure gouvernance dans les politiques publiques. Hassan Mahamat Idriss, Directeur Général du Cepros a souligné que ces objectifs cadrent admirablement avec les entreprises déjà entreprises dans ces régions.



Konodji Isabelle, présentatrice du projet a également précisé que ses résultats attendus sont notamment le renforcement des capacités des acteurs du secteur public ainsi que celui des organisations de la société civile (OSC), tout en identifiant quelques politiques clés. Le deuxième résultat escompté est donc la mise en place effective d'une participation citoyenne active. Enfin, le troisième résultat assigné à ce projet est le renforcement du rôle et du leadership politique chez les femmes.



Ce nouveau projet promet donc une amélioration significative dans la manière dont sont élaborées et mises en œuvre les politiques publiques au Tchad. En soutenant activement la participation citoyenne et en renforçant notamment le rôle des femmes dans ces processus décisionnels importants pour notre pays, il contribuera certainement à une gouvernance politique plus efficace et représentative à tous niveaux.