Tchad : le Cercle la Jeunesse Consciente rend hommage au président de la République

Au cours d'un point de presse tenu ce 10 février 2025, à la Maison des médias du Tchad, le Cercle la Jeunesse Consciente a rendu hommage au président de la République et a salué son effort pour avoir conduit la transition jusqu'à la 5ème République malgré les multiples difficultés.



Le président du Cercle la Jeunesse Consciente, a souligné au passage la vision du chef de l'État qui, selon lui, a impulsé une nouvelle dynamique afin de voir un Tchad libre et souverain, raison pour laquelle la Jeunesse consciente lui apporte son soutien pour son programme de société.



À travers la voix de son président, le Cercle la Jeunesse Consciente se dit satisfait de la reconduction du Premier ministre, Allamaye Halina à son poste et la formation de son gouvernement. Pour le Cercle la Jeunesse Consciente, c'est une réjouissance de voir les élections passées dans la transparence, cela témoin le processus de la démocratie au Tchad.



C'est pourquoi, Mahamat Acyl Dagache salue la maturité de la jeunesse et l'ensemble de la population tchadienne. Il a également salué le patriotisme du ministère des Finances et du Budget qui a préféré être au service de son pays, au détriment de l'offre à l'échelle internationale. Mahamat Acyl Dagache a affirmé que, le Cercle de la Jeunesse Consciente fera de son mieux pour apporter son soutien aux élections sénatoriales restantes.



Dans sa déclaration, Mahamat Acyl Dagache a suggéré que le dialogue, la transparence et l'unité sont les pierres angulaires de la démocratie et la conviction de tous les Tchadiens.