Tchad : le Collectif contre la vie chère appelle le Gouvernement à plus d'efforts

Le Collectif tchadien contre la vie chère a appelé ce lundi le Gouvernement à déployer plus d'efforts pour "que la fourniture de l’eau et de l’électricité soit régulière en ce mois de Ramadan."



"En cette période de canicule qui rend davantage difficile le jeûne constituant un des piliers de l’Islam, il est inadmissible que la Société Nationale d’Electricité (SNE) et la Société Tchadienne d’Eau (STE) continuent des délestages intempestifs et imprévus qui asphyxient les croyants et les soumettent à la tentation", explique Dingamnayal Nelly Versinis, président du Collectif, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Le Collectif "s’insurge contre ces pratiques contraires à l’éthique et à la foi et suggère au Gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent pour y mettre un terme", notamment "la quête effrénée du profit en vendant les produits au double, triple, voire quadruple du prix normal".



D'après le CTCV, "cela est devenu l’apanage des commerçants véreux avec la complicité voire la bénédiction des agents de l’Etat en charge du contrôle des prix."



Il exprime "toute sa solidarité aux communautés musulmanes du Tchad, et exige du Gouvernement la prise à bras le corps de ces préoccupations brûlantes qui constituent une entrave à la liberté de culte". De plus, le CTVC affirme se réserver "le droit d’inviter ses militant(e)s et sympathisants à demeurer mobilisés pour un éventuel appel à la protestation si rien n’est entrepris, dans les meilleurs délais, pour permettre aux fidèles musulmans de passer cette période de pénitence dans la sérénité."