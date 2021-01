Tchad : le Comité de gestion de crise sanitaire évalue la situation épidémiologique

309 cas de contamination ont été enregistrés cette semaine soit une légère baisse par rapport à la semaine passée où il y a eu 360 cas. L’insouciance de certaines personnes face à cette maladie a été décriée par le Comité de gestion de la crise sanitaire.



La situation est globalement stable par rapport à la dernière évaluation, et reste entièrement sous contrôle, explique le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Le Comité a souligné la nécessité de renforcer davantage les capacités de dépistage et de prise en charge des patients de tous les services de santé dans l'ensemble du pays en les dotant des équipements et matériels de lutte contre la pandémie.



Face à la persistance de la tendance d'augmentation des cas positifs liés à la deuxième vague de la pandémie, enregistrée à travers le monde, le Comité a insisté sur l'urgence de la mise en place d'une stratégie de lutte s'inscrivant dans la durée, sans compromettre les impératifs socio-économiques du développement du pays.



Il a réitéré avec insistance l'importance d'une prise de conscience collective pour plus d'efficacité dans cette lutte, en mettant un accent particulier sur le renforcement de la campagne de sensibilisation et de mobilisation de toutes les forces vives de la nation.



Tenant compte de la nécessité d'apprendre à vivre avec le virus dans la durée, le Comité a décidé de proposer le déconfinement de N'Djamena dans les tout prochains jours. Il a insisté sur les dispositions urgentes à faire prendre pour le respect des mesures barrières.