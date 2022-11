TCHAD Tchad : le Comité des Nations Unies contre la torture se penche sur les évènements du 20 octobre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Novembre 2022



GENÈVE - Le Comité des Nations-Unies contre la torture (CAT) est réuni ce 1er novembre pour sa 1135ème réunion. Il examine un rapport présenté par le gouvernement tchadien, en présence de l'ambassadeur, représentant permanent du Tchad à Genève, Ahmad Makaïla. En principe, le rapport du Tchad couvre la période de 2009 à 2019. Le CAT a décidé de renverser l'ordre des choses pour évoquer d'urgence les évènements du 20 octobre 2022 survenus au Tchad.

"Le Tchad a adhéré à la convention contre la torture en 1995. (...) Le deuxième rapport qui devait être remis le 15 mai 2013 n'a été remis qu'en 2019. (...) Nous ne l'examinons concrètement qu'en 2022. Il y a trois années supplémentaires dont la dernière qui nous oblige à aborder des questions nouvelles qui ne sont pas abordées dans le rapport et qui touchent une actualité que nous considérons comme particulièrement inquiétante", explique Pr. Sébastien Touzé, membre du Comité contre la torture des Nations Unies.



"Nous avons boulversé l’ordre de nos questions pour se focaliser sur les évènements récents qui ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale et de notre comité. Je veux bien entendu parler des évènements du 20 octobre 2022 et qui ont encore des conséquences particulièrement importantes et inquiétantes", ajoute Pr. Sébastien Touzé.



Ahmad Makaïla, ambassadeur et représentant permanent du Tchad à Genève, est présent à la session. "Nous nous réjouissons de la tenue de cette session et réaffirmons l'entière disponibilité du Tchad à coopérer avec l'ensemble des mécanismes liés aux droits de l'Homme", affirme Ahmad Makaïla.



Ahmad Makaïla est à la tête d'une "délégation composée d'experts en charge des droits de l'Homme et de la coopération multilatérale". Selon lui, des hauts responsables en charge des questions des droits humains en provenance de N'Djamena se joindront demain à la délégation tchadienne.

"Des actions concrètes ont été mises en oeuvre, tendant à la protection de toutes les couches vulnérables de la société. (...) Je voudrais réitérer la pleine coopération de la République du Tchad avec l'ensemble des mécanismes relevant du conseil des droits de l'Homme et des organes subséquents. J'en appelle à l'accompagnement utile et nécessaire en terme de renforcement des capacités humaines et institutionnelles", selon l'ambassadeur Ahmad Makaïla.



Des questions assez précises sur les évènements du 20 octobre 2022 sont posées par les experts du CAT à la délégation tchadienne.



Le CAT est l'organe de 10 experts indépendants qui surveille la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par ses États parties.



Le Comité contre la torture s'efforce de tenir les États responsables des violations des droits de l'homme, en enquêtant systématiquement sur les signalements de torture afin d'arrêter et de prévenir ce crime.



En 1995, le Tchad a rejoint la convention du Comité contre la totutre et les trainements inhumains et dégradants.





