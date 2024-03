Tchad : le Conseil Islamique Provincial renforce la communication à l'hôpital de Moussoro

Cette visite avait pour objectif d'améliorer la fréquentation des services hospitaliers par les habitants de la région et d'éveiller leur conscience sur l'importance d'une approche médicale basée sur des pratiques scientifiques plutôt que sur des croyances traditionnelles.



Lors de cette visite, les membres du conseil ont tenu à s'adresser personnellement aux gardes malades et aux patients présents dans l'établissement. Ils ont souligné l'importance cruciale de consulter un médecin qualifié plutôt que de recourir aux services des docteurs Choukou, également connus sous le nom de marabouts.



Les docteurs Choukou sont souvent considérés comme étant dotés d'un pouvoir surnaturel pour guérir certaines maladies grâce à leurs connaissances en médecine traditionnelle et leurs liens avec le monde spirituel. Cependant, ces pratiques ne sont pas fondées scientifiquement et peuvent retarder ou aggraver le traitement médical approprié.



Le Conseil Islamique Provincial a donc insisté sur le fait qu'il est primordial pour tous les habitants du Bahr El Gazel d'accorder leur confiance aux professionnels médicaux formés et compétents travaillant à l'hôpital provincial. Ces derniers disposent en effet des connaissances nécessaires pour diagnostiquer correctement les maladies et proposer un traitement efficace.



La visite a également permis aux membres du conseil d'échanger avec les patients sur leurs préoccupations concernant les soins médicaux dispensés dans la région. Ils ont encouragé ceux-ci à exprimer ouvertement leurs inquiétudes afin que des solutions puissent être trouvées ensemble pour améliorer constamment la qualité des soins prodigués par l'hôpital provincial.



En renforçant ainsi la communication entre le personnel médical et les patients, le Conseil Islamique Provincial espère encourager une plus grande confiance dans le système hospitalier local. Cette initiative vise également à promouvoir une meilleure compréhension des principes fondamentaux qui régissent la pratique médicale moderne basée sur des preuves scientifiques solides.