Tchad : le Conseil de l’ONU aux droits de l’Homme se félicite des progrès institutionnels

Le Conseil des Nations-Unies aux droits de l’Homme a validé ce vendredi 15 mars à Genève, l’examen périodique universel présenté par le Tchad. Le ministre de la Justice et des Droits humains, Djimet Arabi a fait le déplacement en Suisse pour présenter la situation périodique du Tchad.



Le Tchad a bénéficié du soutien de plusieurs Etats africains et de la Chine pour la validation de ce document.



D'après l'Ambassade du Tchad à Genève, "sur 204 recommandations reçues, 195 ont été acceptées. Le Tchad s'est engagé sur la quasi-totalité des recommandations formulées et a pris bonne note des recommandations. Cela dénote la posture volontariste des plus hautes autorités du pays en parfaite cohérence avec les préoccupations universelles du respect, de protection et de promotion des droits humains".



Le Tchad a accompli des progrès institutionnels importants en vue des améliorations structurelles de la situation des droits de l'homme, selon les experts des Nations Unies.



Le Gouvernement "poursuivra ses efforts pour le respect, la protection et la promotion des droits de l'Homme", a assuré le ministre tchadien de la Justice.



Par ailleurs, le Tchad a informé le Conseil des droits de l'Homme des "enjeux sécuritaires" dans la région du Sahel et de la "complexité de cette lutte avec les ennemis qui usent des moyens asymétriques."



"Toute mise en oeuvre des recommandations ayant un relent sécuritaire doit tenir compte impérativement de cette dimension", selon Djimet Arabi.