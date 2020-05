Tchad : le Covid-Organics curatif mis à la disposition des hôpitaux

Le ministre de la Santé publique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a déclaré vendredi à l'Assemblée nationale que le lot curatif du remède malgache Tambavy Covid-Organics a été mis à la disposition des hôpitaux hébergeant des malades de COVID-19.



Le lot curatif est composé de 600 doses.



"Le même jour que l'avion est venu, on m'a déposé ça. Les quatre cartons. Chaque carton pour 150 (doses). La même nuit, j'ai appelé les directeurs généraux, y compris de pharmacies et de laboratoires (...) On a commencé par décrire comment il faut faire. Les 600 étaient curatifs. Le Conseil scientifique s'est retrouvé. On n'a jamais dit que c'est un complément alimentaire mais on a dit qu'il faut donner comme curatif", a expliqué le ministre.



Selon lui, la répartition a été faite de la façon suivante : 100 pour l'hôpital de Farcha, 50 pour l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, 50 pour l'hôpital général de référence nationale et 25 pour l'hôpital de la mère et de l'enfant.



"50 à 100 seront répartis maintenant dans les hôpitaux des provinces. On donnera à certains 10, d'autres 20. Il y a un cahier bien défini que vous pouvez contrôler", a dit Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.