Tchad : le DG de la Gendarmerie en mission d'inspection au Kanem

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinat, est en mission d'inspection dans la province du Kanem. L'objectif est d’évaluer la mise en œuvre des mesures prises par les plus hautes autorités, pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de s'enquérir de la situation sécuritaire de manière générale.



Tout d'abord, le DG a constaté avec satisfaction la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil Militaire de Transition, le général de corps d'armées Mahamat Idriss Déby, afin de maintenir durablement la sécurité des personnes et leurs biens. Ces mesures sont entre autres, la levée des barrières à l'intérieur du pays, l'interdiction de détenir des armes de guerre par des civils et des militaires non autorisés, et le renforcement de l'autorité de l'Etat.

Par conséquent, il a félicité ses hommes, pour la bonne application de ces mesures, qui selon lui, sont l'une des priorités du PCMT. Ensuite, le DG a tenu une réunion de travail ce vendredi 26 novembre 2021 à l'état-major de la légion de la gendarmerie n°6 à Mao.



Au cours de cette rencontre, le premier responsable de l'institution a abordé essentiellement la question de sécurité. Ainsi, il a relevé que la province du Kanem est confrontée à divers phénomènes criminels, notamment les trafics d'armes de guerre, de la drogue et d'autres produits prohibés. Il a poursuivi que la province sert de relais à l'immigration vers Libye. Il a donné des conseils et des orientations à ses hommes, afin d'enrayer ces pratiques criminelles.



Enfin, le DG de la Gendarmerie nationale a exhorté l'ensemble des acteurs de la sécurité dans la province du Kanem, à œuvrer davantage dans le même sens, pour préserver les acquis de la sécurité au profit de la population. Il n'a pas manqué d'appeler celle-ci à aider les forces de défense et de sécurité, pour relever le défi de la sécurité dans la province du Kanem.