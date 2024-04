Tchad : le DG de la SNE inspecte les installations des centrales électriques à N'Djamena

Le nouveau directeur général de la Société Tchadienne d’Electricité (SNE), le général Saleh Ben Haliki, s'est rendu ce 24 avril 2024, à la centrale de Djambalbar, de Gassi et ainsi que dans la centrale photovoltaïque de Djinio.



Des instructions fermes ont été données par le DG afin de juguler et accélérer l'avancement des travaux permettant de fournir l'électricité à la population. Lors de ces différents déplacements, le général Saleh Ben Haliki était monté au créneau, et a également donné des instructions fermes par rapport à certaines pratiques qui selon lui, n'ont fait qu’entraver la disponibilité de l'électricité à N'Djamena.



En effet, il a pointé du doigt le comportement de certains commerçants, qu'il a qualifié de véreux, et qui entravent le bon fonctionnement de la SNE. « Quand je suis arrivé à la SNE, les commerçants ne parlent qu'en termes de milliards. Je ne travaillerai jamais avec ces gens, j'irai moi-même chercher mes pièces. Je ne signerai jamais un bon de commande avec des tâcherons, qu'ils ne se présentent même pas dans mon bureau », a-t-il lancé.



Le directeur général a expliqué qu'un certain commerçant véreux a déjà perçu plus de 3 milliards pour la réparation de quatre groupes électrogènes à la centrale de Djambalbar.



« Ce commerçant était venu faire des retouches, mais les groupes n'ont même pas tenu une semaine. C'est pourquoi aujourd'hui, les Tchadiens sont dans le noir. Il est quelque part dans le monde, je l'appelle mais il dit qu'il ne viendra qu'à la fin du mois. Je l'attendrai personnellement à l'aéroport, c'est une atteinte à la sécurité de l'État, j'ai même déjà saisi les services de l'État à ce propos », a -t-il ajouté.



Il a également accusé ce constructeur qui selon lui, a vendu au Tchad un groupe datant de près de 20 ans, et qui n'est pas en mesure de transférer les compétences, puis affirme que ce dernier tire les ficelles pour revenir réparer les groupes chaque année, avec des coûts qui se chiffrent en milliards.



Il est à noter que la centrale photovoltaïque de Djinio prévoit la fourniture en électricité à hauteur de 30 MW, une date butoir a été accordée à l'entreprise Anda Groupe S.A, afin de finaliser les travaux dans un bref délai.



Selon le directeur général, la centrale électrique de Gassi qui était en arrêt, a repris sa production qui atteint les 20 MW. Le général Saleh Ben Haliki a assuré qu'il sera davantage un homme de terrain, jusqu'à ce que les Tchadiens aient de l'électricité en permanence. Il a également exhorté la population à la patience, le temps que tout rentre dans l'ordre très prochainement.