Tchad : le DG de la gendarmerie a tenu une réunion sécuritaire à Moundou

Pour faire face à ces maux, le chef de la gendarmerie a donné des orientations et conseils à ses hommes pour assurer de manière permanente la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati rappelle aux différnts responsables et chefs de service de la gendarmerie que la priorité du président du CMT est la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour ce faire, la suppression des barrières anarchiques doit être exécutée à la lettre. La détention illégale des armes de guerre par les militaires et civils non autorisés est formellement interdite.



Le premier responsable de la gendarmerie nationale n'a pas raté l'occasion de mettre en garde ses hommes contre les pratiques contraires à la déontologie notamment l'extorsion des biens, l'arnaque de la population et biens d'autres déviances. Les contrevenants doivent subir la rigueur des lois et textes en vigueur.



Le directeur général de la gendarmerie nationale a terminé ses propos en réitérant son appel à la population du Logone Occidental à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de faire échec aux prédateurs de la loi.