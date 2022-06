Tchad : le DG de la gendarmerie s’imprègne des conditions de travail des services centraux

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Zakaria Koubangue Vare, s’est imprégné au cours de la troisième journée d'inspection, des conditions de vie et de travail du personnel des services centraux de la gendarmerie nationale.



Dans la matinée du lundi 20 juin 2022 à 8 heures, il a effectué une descente dans l’enceinte du Groupement des Écoles de la gendarmerie et à la légion de gendarmerie n°10. Ces visites s’inscrivent dans la logique d'une prise de contact et d’inspection en vue de donner une nouvelle dynamique aux différents services de la gendarmerie nationale.