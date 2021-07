Tchad : le DG des douanes promet de responsabiliser les femmes douanières sur la base de la compétence

Le nouveau directeur général des douanes et droits indirects, Kemkil Adangran Benoît, a reçu jeudi les femmes douanières qui se sont mobilisées pour présenter leurs civilités et encouragements.



La présidente des femmes douanières, Nepittimbaye Rahila, par ailleurs directrice adjointe de la comptabilité, des statistiques et du commerce extérieure, a plaidé pour le respect de la parité homme et femme accordant 30% aux postes de responsabilité dans les administrations.



Le directeur général des douanes a remercié les femmes douanières pour cette mobilisation qui traduit la marque de confiance à leur égard. Il a déclaré qu’il prendra des dispositions nécessaires pour responsabiliser les femmes douanières sur la base de la compétence.