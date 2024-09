Tchad : le DGA de l’ADAC reçoit le représentant de Ethiopian Airlines

Suite aux désagréments de retard subits par les passagers sur le vol d’Ethiopian Airlines ET 939 du lundi 2 septembre 2024 que dans la livraison des bagages généralement constaté à l'arrivée à N'Djamena, le directeur général adjoint de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC), Adam Mamadou Djibert, entouré pour la circonstance, de ses collaborateurs notamment, le directeur de Normes et sécurité de vols et la directrice du transport aérien, a reçu à son bureau, le représentant de la compagnie aérienne Ethiopian ce mercredi, 04 septembre 2024.



Au cours des échanges, le directeur général Adjoint de l’Autorité de l’Aviation Civile, Adam Mamadou Djibert, a rappelé que la communication verticale et transversale entre les compagnies opérant au Tchad et l'Autorité de l'aviation civile doit être constante et cohérente.



Ainsi, pour mettre les voyageurs aériens tchadiens à l'abri de tout désagrément, l'Autorité de l'aviation civile du Tchad veille au respect strict des normes et procédures qui encadrent le transport aérien.



Avant de prendre congé de ses hôtes, le représentant de la compagnie Ethiopian exprime ses remerciements aux responsables de l'ADAC pour le cadre d'échanges, et réitère sa disponibilité à s'adapter dans la dynamique impulsée par la direction générale de l'ADAC.