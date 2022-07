Tchad : le DGPN convoque les nouveaux responsables de la sécurité publique

Le DGPN a insisté sur le respect de la hiérarchie et des horaires de travail. Il n'a pas manqué de les inviter à faire preuve de disponibilité en étant joignable à tout moment.



Le patron de la police dit attendre de la nouvelle équipe un résultat et ce, à travers des patrouilles pédestres et motorisées dans les zones reculées.



Concernant la tenue du dialogue national inclusif prévu pour le 20 août prochain, le patron de la police a rappelé l'urgence de prendre les dispositions conséquentes pour une couverture sécuritaire au niveau national, rapporte la police.