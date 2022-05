Tchad : le DP d’Abba Garde s'indigne contre la décision de la HAMA

Le directeur de publication du journal Abba Garde et son avocat ont tenu conjointement un point de presse ce 14 mai 2022 au siège du journal, au 7ème arrondissement de N'djamena. Cette déclaration intervient à la suite de la suspension du journal sur décision de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA).



L'avocat du journal, Maître Allahta Amos, affirme que l'article incriminé (“Satan II”) n'a pas violé l'article 2 du Code de la déontologie. Cette article énonce que si l’on n'est pas sûr d'une information, il faut en émettre des réserves.



L'avocat se dit étonné de l'attitude de la HAMA dès lors que l'auteur de l’article ne se plaint pas et que son client s'attendait à recevoir une plainte en diffamation de la part de Youssouf Boy, le secrétaire particulier du président du Conseil militaire de transition (CMT) ou une demande de droit de réponse. La HAMA s’est finalement auto-saisie et a suspendu le journal ainsi que son directeur de publication.



Maître Allahta Amos interpelle les hautes autorités de ce pays en leur demandant de “nommer à la tête des institutions publiques des personnes qui savent faire leur travail, pas celles qui viennent pour régler des comptes”.



De son côté, le directeur de publication, Moussaye Avenir De La Tchiré, souligne que la HAMA a violé la procédure du Code de la presse.



Plus grave, il relève que la HAMA se permet de désigner un intérimaire. Moussaye Avenir De La Tchiré compte le faire lui même dès lundi, tout en proposant un cours de droit à la HAMA.